Мілевський закликав арбітра призначити пенальті, показавши відео на телефоні – курйозний VAR по-білоруськи

У матчі 27-го туру чемпіонату Білорусі між Динамо Брест і солігорським Шахтарем (1:1) арбітри допустили грубу помилку.
Курйозний епізод трапився на 79-й хвилині зустрічі. Арбітр зустрічі і його помічники не побачили явну гру рукою захисника гостей після удару Михайла Гордейчука.
Мілевський відзначився елегантним асистом і веде Динамо Брест до чемпіонства
Футболісти брестської команди активно доводили арбітрам, що пенальті все-таки був. Сергій Кисляк взяв мобільний телефон у фотографів і хотів показати відео судді. Але аргументів Мілевського та його партнерів виявилося недостатньо – Динамо довелося задовольнятися кутовим ударом.
Зауважимо, що поєдинок завершився унічию (1:1), а у складі Динамо елегантним асистом відзначився Артем Мілевський.
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