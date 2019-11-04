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Мілевський закликав арбітра призначити пенальті, показавши відео на телефоні – курйозний VAR по-білоруськи

10:04 3214 Читать на русском
Мілевський закликав арбітра призначити пенальті, показавши відео на телефоні – курйозний VAR по-білоруськи
Динамо Брест – Шахтар Солігорськ

У матчі 27-го туру чемпіонату Білорусі між Динамо Брест і солігорським Шахтарем (1:1) арбітри допустили грубу помилку.

Курйозний епізод трапився на 79-й хвилині зустрічі. Арбітр зустрічі і його помічники не побачили явну гру рукою захисника гостей після удару Михайла Гордейчука.

Мілевський відзначився елегантним асистом і веде Динамо Брест до чемпіонства

Футболісти брестської команди активно доводили арбітрам, що пенальті все-таки був. Сергій Кисляк взяв мобільний телефон у фотографів і хотів показати відео судді. Але аргументів Мілевського та його партнерів виявилося недостатньо – Динамо довелося задовольнятися кутовим ударом.

Зауважимо, що поєдинок завершився унічию (1:1), а у складі Динамо елегантним асистом відзначився Артем Мілевський.

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Відеоновини футбольні курйози Українці за кордоном Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Білорусь Динамо Брест Динамо Брест
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