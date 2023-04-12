"Якщо хтось тебе підтримує у важкі часи, то саме він має бути з тобою і в кращі, а не те, що деякі. Моліться за Україну", – написав Мілевський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, після початку війни Мілевський впав у депресію, закинув блогерство, відмовився брати участь у благодійних матчах і давати інтерв'ю. Проте останнім часом Артем почав з'являтися на матчах Динамо, а також став активнішим у соцмережах.

До слова, Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста у серпні 2021 року. Його останнім клубом був Минай.

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