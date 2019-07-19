Мілевський: Я єдиний з України, хто грає на високому рівні у віці 34 років

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський пояснив, чому його не можуть забути в Україні.

"Чому мене досі пам'ятають в Україні? Тому що, напевно, я останній, хто залишився в цьому віці грати у футбол на високому рівні. На професійному рівні. І я цим дуже сильно пишаюся насправді.

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Тому що я не тільки граю в футбол, я і борюся за медалі в чемпіонаті Білорусі, де я народився, виріс, де, напевно, мрію закінчити свою кар'єру і щось виграти, а не просто грати на аматорському рівні.

Інколи читаю українські ЗМІ, іноді пишуть добре, але переважно пишуть не дуже. Знаходять, як завжди, якісь там моменти. Все одно, якщо пишуть – значить пам'ятають", – сказав Мілевський в програмі Трендец.

В поточному сезоні чемпіонату Білорусі після 15-ти турів Динамо Брест перебуває на другій сходинці. Міля встиг відзначитись голом та 4-ма асистами.

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