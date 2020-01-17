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Мілевський: Я підсилив би Динамо як на полі, так і за його межами

17 січня 23:12 512 Читать на русском
Мілевський: Я підсилив би Динамо як на полі, так і за його межами
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський оцінив свої шанси на повернення до київського Динамо.

"Чи запросив би себе в київське Динамо, якби тренував "біло-синіх"? Думаю, так. З урахуванням того, як я провів останній сезон, і якби я був тренером Динамо, то запросив би.

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Було б неважливо, потрапляв би я до стартового складу. Я б розмовляв з хлопцями, намагався б їм чимось допомогти. Може, я б не встигав за темпом, коли виходив. Я ж не знаю, який темп зараз в чемпіонаті України. Але те, що я б допоміг команді, це 100%. У роздягальні і на полі", – поділився Мілевський в програмі Вацко LIVE.

Нагадаємо, Мілевський виступав за першу команду київського Динамо з 2002 по 2013 рік. Наразі він захищає кольори Динамо Брест, з яким став чемпіоном Білорусі у сезоні 2019.

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Динамо Динамо Артем Мілевський Артем Мілевський
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