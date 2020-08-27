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Мілевський вже зранку розпочав святкування перемоги Динамо Брест у Лізі чемпіонів – мотивуюче відео

09:22 - Читать на русском
Мілевський вже зранку розпочав святкування перемоги Динамо Брест у Лізі чемпіонів – мотивуюче відео
Динамо Брест – Сараєво / Фото ФК Динамо

У Бресті свято – місцева команда пробилась у наступний раунд кваліфікації ЛЧ.

Динамо Брест здолало Сараєво (2:1) у другому відбірковому раунді найпрестижнішого клубного турніру. Долучились до успіху білорусів і двоє екс-гравців збірної України Євген Хачеріді та Артем Мілевський, які вийшли на поле у стартовому складі.

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Останній емоційно сприйняв таке досягнення, і вже вранці записав для своїх фанатів привітання з перемогою в Instagram, де бадьоро посміхався під гімн Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, жеребкування наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня, тоді свого суперника дізнається і київське Динамо.

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Артем Артем Мілевський Сараєво Сараєво Ліга чемпіонів Відеоновини Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном
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