– Артеме, як тобі матч?

– Було видно, що Динамо грало під навантаженнями. А по-друге, на Мальті була спека +37, і це теж давалося взнаки. Хамрун – напівпрофесійна команда. Там хлопці, напевно, крім футболу, ще й у банку працюють і кур'єрами піцу розвозять, не в образу буде сказано. Динамо таку команду має на одній нозі обігравати, що кияни й зробили. Після першого матчу вже все вирішено, тут і до ворожки не ходи.

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– Хто був найкращим гравцем Динамо в цьому матчі?

– Моментами сподобався Ванат своїми прискореннями. Також сподобалося, як Ярмоленко впевнено помиляється. Це вже такий дядько, що п'ятками обігравати може, а якщо помилиться, то нічого страшного – Михавко підстрахує. Ярмоленко – це вже сформований футболіст. Він знає, як впевнено помилятися, а це говорить багато про що. Буя гол плюс асист зробив – молодець! Я його вітаю. Так тримати всім!

– Якщо пофантазувати, то з яким рахунком Динамо Мілевського та Алієва на піку форми обіграло б Хамрун?

– 4:0 точно. Кент би четвертий зі штрафного поклав. Я думаю, Андрюха Ярмоленко і Буя прекрасно розуміли, що це як товариська гра, і особливо не напружувалися.

– Наступний суперник Динамо – переможець пари Пафос – Маккабі Хайфа, які зіграли перший матч внічию 1:1. Що скажеш про майбутнє протистояння?

– Думаю, Маккабі пройде Пафос. Тут вже буде цікаво. Динамо буде важко. Ізраїльські клуби – це не подарунок. Я пам'ятаю, як грав у складі Динамо Брест проти Маккабі Тель-Авів у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів. Прилітаємо 14 вересня до Ізраїлю, а там +36! Дихати нічим, спека, бігти неможливо, поле жовтого кольору – як сіно! Нам було дуже важко. Тому плюс для киян, що матч відбудеться не в Ізраїлі, – цитує Мілевського видання BLIK.

Нагадаємо, що матч-відповідь Динамо проти Хамрун Спартанс заплановано на 29 липня в Любліні, Польща.

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