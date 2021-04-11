Нападник Миная Артем Мілевський після завершення сезону покине закарпатську команду, повідомляє Спортивка.

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Керівництво клубу залишилось розчарованим можливостями гравця, адже у поточному сезоні він не особливо допоміг команді. Контракт Мілевського з Минаєм розрахований на півтора сезону, однак екс-зірка збірної України покине клуб уже цього літа. Окрім того, відхід Артема дозволить розвантажити зарплатну відомість – зазначається, що зарплата футболіста становить орієнтовно 8-10 тисяч євро в місяць.

Нагадаємо, Мілевський перейшов у Минай у січні 2021 року у якості вільного агента. У поточному сезоні провів в УПЛ 5 матчів, результативними діями не відзначався.

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