toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

Мілевський відзначився красивим асистом за Кішварду

09:42 1990 Читать на русском
Мілевський відзначився красивим асистом за Кішварду
Мілевський у Кішварді / Соцмережі

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський віддав красиву гольову передачу за Кішварду.

У 17 турі чемпіонату Угорщини Кішварда Мілевського грала проти Діошдьйора. Український нападник вийшов на поле з перших хвилин поєдинку.

Мілевський може опинитись у чемпіонаті Індонезії, – Панков

На 33 хвилині матчу колишній форвард Динамо віддав краисву результативну передачу п’ятою у дотик на голову партнера, який пробив у дальній верхній кут воріт. М’яч відбився від перекладини у землю, а арбітр після секунди роздумів вказав на середину поля.

Наші за кордоном: геніальний Шахов, протиріччя Зозулі, гонитва Ковталюка, жертва суддів – Лук’янчук

Зауважимо, що матч закінчився з рахунком 1:1. Кішварда Мілевського знаходится на передостанньому місці, маючи у своєму активі 13 очок.

Теги
Головне Відеоновини Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
26
хв
Ліверпуль
22:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук