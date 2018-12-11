Мілевський відзначився красивим асистом за Кішварду

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський віддав красиву гольову передачу за Кішварду.

У 17 турі чемпіонату Угорщини Кішварда Мілевського грала проти Діошдьйора. Український нападник вийшов на поле з перших хвилин поєдинку.

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На 33 хвилині матчу колишній форвард Динамо віддав краисву результативну передачу п’ятою у дотик на голову партнера, який пробив у дальній верхній кут воріт. М’яч відбився від перекладини у землю, а арбітр після секунди роздумів вказав на середину поля.

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Зауважимо, що матч закінчився з рахунком 1:1. Кішварда Мілевського знаходится на передостанньому місці, маючи у своєму активі 13 очок.