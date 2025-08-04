"Насправді Мальта, Пафос і Црвена Звезда або Лех Познань – це ж не Бенфіка чи Інтер якийсь там, не знаю… В принципі, потрібно виходити в групу", – сказав Мілевський у своєму телеграм-каналі.

Динамо дізналося потенційного суперника у плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що за підсумками сьогоднішнього жеребкування потенційним суперником Динамо у плей-офф раунді кваліфікації ЛЧ стане переможець пари Лех Познань (Польща) – Црвена Звезда (Сербія). Матчі цієї стадії відбудуться 19/20 та 26/27 серпня.

Вже завтра, 5 серпня, Динамо проведе перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса. За підсумками цієї пари переможець продовжить боротьбу у Лізі чемпіонів, а команда, що програє, традиційно перейде до Ліги Європи. Початок гри – о 21:00. На старті кваліфікації ЛЧ кияни двічі обіграли мальтійський Хамрун Спартанс з однаковим рахунком 3:0.

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи – Шахтар і Динамо отримали оптимальних суперників