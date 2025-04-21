Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський не підтримав слова коментатора Романа Бебеха щодо російської мови на матчах УПЛ.

У 25-му турі української Прем'єр-ліги Динамо приймало вдома Оболонь. Під час гри коментатор поєдинку Роман Бебех розкритикував тренерів обох команд за вживання російської мови під час матчів та запропонував їх штрафувати.

Бебех парирував закиди про російськомовних військових – тема "пропаганди гівна" розгоряється

На відповідний пост коментатора в Instagram відреагував екс-нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський:

"Шляпа. Відписка, Бебех", – написав Мілевський.

Динамо в непростому матчі розгромило Оболонь – шедевр Ярмоленка допоміг зберегти чемпіонський гандикап