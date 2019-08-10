Мілевський вдруге поспіль приніс перемогу Динамо Брест – команда українця утримує лідерство в чемпіонаті Білорусі

Колишній нападник київського Динамо демонструє чудову результативність в останніх турах.

Чемпіонат Білорусі, 17 тур

Дніпро Могильов – Динамо Брест – 0:1

Гол: Мілевський, 7

Динамо вийшло вперед вже в дебюті зустрічі. На 7-ій хвилині Артем Мілевський майстерно замкнув простріл партнера з правого фланга. Цей гол так і залишився єдиним до кінця зустрічі. Це вже другий поспіль переможний м'яч 34-річного форварда, у минулому турі постраждав московський Торпедо. Додамо, що український хавбек Олександр Нойок відіграв увесь звітний матч і також посприяв успіху проти "дніпрян".

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Перемога відновила перевагу Динамо над БАТЕ до п'яти очок. Втім, у борисовців залишились дві гри в запасі, тому у них є шанс випередити команду Мілевського, Нойка і Хобленка.

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