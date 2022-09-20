Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський стежить за виступами наших команд у єврокубках.

Минулого тижня Шахтар зіграв внічию з Селтіком (1:1) у другому турі Ліги чемпіонів. До поєдинку була прикута чимала увага у футбольному середовищі.

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Не забув про матч і Артем Мілевський. Колишній динамівець у компанії друзів і, ймовірно, алкоголю переглядав зустріч найпрестижнішого євротурніру в одному з барів Києва. Відео з'явилось у соціальних мережах закладу.

Artem Milevsky watching Shakhtar Donetsk in a seafood bar last week ? pic.twitter.com/Atlyj84eeT — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 19, 2022

Нагадаємо, Мілевський остаточно завершив професіональну кар'єру влітку 2021 року після нетривалих виступів за Минай.

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