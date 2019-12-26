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Мілевський та Нойок потрапили до символічних збірних чемпіонату Білорусі-2019

22:14 228 Читать на русском
Мілевський та Нойок потрапили до символічних збірних чемпіонату Білорусі-2019
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Брест

Гравці брестського Динамо Артем Мілевський та Олександр Нойок опинились серед найкращих гравців чемпіонату Білорусі-2019.

Артем Мілевський та Олександр Нойок потрапили до символічних збірних чемпіонату Білорусі, повідомляє офіційний сайт Білоруської федерації футболу.

Мілевський запустив канал на Youtube – у першому відео він показав свій відпочинок з Алієвим у нічному клубі Києва

Цікаво, що за підсумками голосування було обрані символічні команди А та Б. Мілевський потрапив до команди А, тоді як Нойок опинився у команді Б.

Нагадаємо, Динамо Брест з Мілевським та Нойком перемогло в минулому чемпіонаті Білорусі. "Біло-сині" перервали 13-річну гегемоную БАТЕ.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест Українці за кордоном Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Олександр Нойок Олександр Нойок Білорусь
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