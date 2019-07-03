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Мілевський та Хобленко потрапили у збірну туру чемпіонату Білорусі

3 липня 11:26 277 Читать на русском
Мілевський та Хобленко потрапили у збірну туру чемпіонату Білорусі
Мілевський разом з партнерами / Динамо Брест

Двоє українських футболістів увійшли в символічну збірну 13 туру чемпіонату Білорусі.

У 13-у турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест розтрощило Іслоч з рахунком 5:1. Українські футболісти Артем Мілевський, Олександр Нойок та Олексій Хобленко відзначились голами.

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Окрім того, двоє з них – Артем Мілевський та Олексій Хобленко, які, окрім голу, записали в актив ще й по асисту, потрапили до символічної збірної 13-го туру чемпіонату Білорусі.

Мілевський вперше в сезоні забив за Динамо Брест, Нойок і Хобленко також відзначилися голами

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Теги
Світ Українці за кордоном Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь Олексій Хобленко Олексій Хобленко
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