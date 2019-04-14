Мілевський та Хобленко допомогли Динамо Б перемогти БАТЕ та вийти у лідери чемпіонату Білорусі

БАТЕ у 3 турі чемпіонату Білорусі приймав брестське Динамо.

Чемпіонат Білорусі, 3 тур

БАТЕ – Динамо Б – 0:1

Гол: Нехайчик, 47

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У 3 турі чемпіонату Білорусі БАТЕ приймав брестське Динамо. У складі гостей на поле вийшли колишні гравці київського Динамо Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

Перший провів на полі 84 хвилини, після чого був замінений, а інший вийшов на поле наприкінці поєдинку. Результативними діями українці не відзначались, проте допомогли своїй команді здобути мінімалну перемогу – 1:0.

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Після цієї звитяги брестське Динамо здобуло третю перемогу у трьох стартових турах чемпіонату Білорусії та вийшло на 1 місце.