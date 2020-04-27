Мілевський та Алієв засуджують поведінку Хачеріді: "Про колектив треба думати"

Колишні зірки київського Динамо Артем Мілевський та Олександр Алієв поділились думками щодо скандальної поведінки Євгена Хачеріді.

"Що сказати? У першу чергу він підвів команду. Він дотепер, напевно, не розуміє, що у нього колективний вид спорту. Хоча йому говорили, пояснювали. І ви зазнали поразки. І десь преміальні... Ви всі робите одну роботу. Навіщо ти у "підтрибунці" підходиш до судді, щось розповідаєш, робиш... Дали б одну гру і все", – сказав Алієв в ефірі Youtube-каналу "Міля".

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"Я не хочу говорити про нього, але все одно треба якось себе міняти. Не можна так. Гаразд, якби ми програли одну гру. А зараз він не грає з Шахтарем і ми програємо 2:0. Не про себе, а про колектив треба думати", – додав Мілевський.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру чемпіонаті Білорусі проти Вітебська Хачеріді на 85-й хвилині вдарив у власному штрафному майданчику суперника, заробив вилучення і "привіз" своїй команді пенальті. Як наслідок, Динамо поступилось 0:1. Вже у підтрибунному приміщенні Євген вирішив з'ясувати стосунки з головним арбітром матчу. Все це викликало шквал обурення і з'явились чутки про розрив контракту з футболістом. Згодом керівництво брестського клубу оголосило, що Хачеріді залишається гравцем команди, а сам захисник вибачився перед суперником та арбітром. В результаті, за свої дії 32-річний гравець отримав дискваліфікацію на 5 матчів та штраф у розмірі 50 базових величин (близько 15 тисяч гривень).

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