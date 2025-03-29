Сьогодні, 29 березня, відбувся благодійний матч на підтримку ЗСУ, в якому взяли участь Артем Мілевський та Олександр Алієв.

Артем Мілевський і Олександр Алієв / Стоп-кадр з відео

Футбольна подія пройшла у рамках збору коштів на придбання автомобіля для 40 бригади тактичної авіації, яка щоночі захищає українське небо від ворожих атак. Мета – 500 тисяч гривень.

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Благодійний матч на підтримку ЗСУ подарував вболівальникам ностальгічне видовище – Артем Мілевський та Олександр Алієв знову відзначилися голами в футболках київського Динамо.

Додамо, що організатори події повідомили про успішне закриття збору для 40 бригади тактичної авіації.

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