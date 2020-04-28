Мілевський та Алієв "визначились" з тренерами на спільний прощальний матч – сюрреалістичний вибір

Екс-півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Алієв хоче востаннє вийти на футбольне поле зі своїм колишнім одноклубником Артемом Мілевським після закінчення кар'єри останнього.

"Звичайно, я буду робити прощальний матч. Але тоді, коли ти закінчиш. І ми з тобою разом... Хоча ти будеш грати ще три або чотири роки. Та я буду чекати.

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Щоб ми спільний матч зробили. Ти уявляєш афішу? "Кенти прощаються з великим футболом". Скільки людей і недоброзичливців прийде. Але прийдуть. Місце проведення? Будемо у Михалича (Ігоря Суркіса – прим.) просити, щоб на стадіоні Динамо. А де ти хочеш? Звичайно, в Києві. Можемо, звісно, і в Хабаровськ злітати – з ведмедями зіграємо. В одну команду Блохіна поставимо тренером, в іншу – Сабо", – сказав Алієв в ефірі Youtube-каналу "Міля".

Нагадаємо, останньою командою Алієва був аматорський Хмельницький, за який він бігав у 2018 році як граючий тренер. Натомість Мілевський залишається у великому футболі – Артем продовжує виступи за брестське Динамо.

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