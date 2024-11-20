Вчора, 19 листопада, відбувся матч 6-го туру Ліги націй між Албанією та Україною (1:2). Мілевський показав у своєму Instagram, як він разом з Олександром Алієвим провів ефір на популярній стрімінговій платформі Twitch, коментуючи гру національної збірної.

"Мій улюблений нападник у збірній після мене": Мілевський назвав свого "Лева матчу" Ліги націй – обрав не одного

– Уболівальники визнали "Левом матчу" Зінченка, але Алієв під час вашого стріму його критикував і говорив, що "не розуміє цього футболіста". Ваша думка про нього?

– Особисто я до Зінченка нормально ставлюся. Ми проводили з ним стріми під час ковіду, було круто. Із Владою у мене теж хороші стосунки. Я не звик когось обговорювати, це мене в основному обговорюють. Можу сказати, що Саня – молодець! Він вийшов і забив. Питань до нього немає. Користуючись нагодою, передаю йому і Владі привіт. Скоро поїду в їхній ресторан у Києві. З перемогою! Молодці!, – сказав Мілевський у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, що збірна України мінімально перемогла Албанію (2:1) завдяки голам Зінченка та Яремчука і буде боротися за елітний дивізіон Ліги націй в перехідних матчах.