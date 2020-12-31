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Мілевський став найкращим гравцем Динамо Брест у 2019 році за версією фанатів клубу

11:47 174 Читать на русском
Мілевський став найкращим гравцем Динамо Брест у 2019 році за версією фанатів клубу
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо Брест

Український форвард Динамо Брест Артем Мілевський користується чималою популярністю і повагою серед вболівальників клубу.

Фанати чемпіонів Білорусі обрали зіркового ветерана найкращим гравцем команди у 2019 році.

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Мілевський випередив голкіпера Олександра Гутора та камерунського хавбека Габі Кікі. Упродовж чемпіонської кампанії 34-річний нападник відзначився шістьма голами та чотирма асистами – шостий показник серед всіх гравців брестського Динамо.

Нагадаємо, Мілевський поповнив склад білоруського клубу у січні цього року, до того він виступав за угорську Кішварду.

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