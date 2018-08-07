Мілевський: Шпілевський з першого дня хотів мене прибрати з Динамо, можливо боявся мене

Колишній нападник Динамо Брест Артем Мілевський розповів свою версію того, чому він покинув білоруський клуб.

"Правду знають всі гравці футбольного клубу Динамо. Всі знають правду. Можна запитати у будь-якої людини, і тобі скажуть, яка ситуація була.

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Головний тренер Шпілевський з першого дня перебування в Бресті хотів мене прибрати з команди. Чимось я йому не подобався.

Може, боявся мене. Боявся, що у мене великий авторитет. Може, ще щось. Але, чесно кажучи, Бог йому суддя", – цитує Мілевського Спорт-Экспресс з посиланням на TUT.

До слова, нещодавно фанати брестського Динамо звернулись до наставника команди з вимогою повернути Мілевського.

Нагадаємо, Динамо Брест та Мілевський розірвали контракт за обопільною згодою.

Відзначимо, агент Мілевського Олександр Панков у коментарі "Футбол 24" зазначив, що причини припинення співпраці лише футбольні.

За словами Панкова, Мілевський не вписується в ігрові схеми нового головного тренера динамівців.

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