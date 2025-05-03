Відомий в минулому футболіст Динамо поспілкувався з підписниками у своєму Instagram та відповів на питання щодо майбутнього українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Мілевський не вірить у великі перспективи для 24-річного гравця.

Мудрик, Срна, Бєсєдін і Рибка: найвідоміші допінг-скандали в історії українського футболу

"Що буде з Мудриком? Нічого хорошого", – написав Мілевський.

Нагадаємо, в грудні 2024 року стало відомо про провалену допінг-пробу вінгера Челсі Михайла Мудрика. За неофіційною інформацією, в організмі футболіста виявили заборонений препарат мельдоній. Гравцеві загрожує дискваліфікація на чотири роки.

До слова, Михайло Мудрик перейшов в Челсі у січні 2023 року. В поточному сезоні українець провів 15 матчів за клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти. Його контракт з клубом розрахований до 2031 року.

Челсі без Мудрика розгромив сенсаційний Юргорден у першому півфіналі Ліги конференцій, Бетіс вдома дотис Фіорентину