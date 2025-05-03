Мілевський припустив, що чекає на Мудрика після допінг-скандалу – чітка відповідь екс-форварда Динамо
Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський поділився думками щодо проваленої допінг-проби вінгера Челсі Михайла Мудрика.
Відомий в минулому футболіст Динамо поспілкувався з підписниками у своєму Instagram та відповів на питання щодо майбутнього українського півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Мілевський не вірить у великі перспективи для 24-річного гравця.
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"Що буде з Мудриком? Нічого хорошого", – написав Мілевський.
Нагадаємо, в грудні 2024 року стало відомо про провалену допінг-пробу вінгера Челсі Михайла Мудрика. За неофіційною інформацією, в організмі футболіста виявили заборонений препарат мельдоній. Гравцеві загрожує дискваліфікація на чотири роки.
До слова, Михайло Мудрик перейшов в Челсі у січні 2023 року. В поточному сезоні українець провів 15 матчів за клуб, забив 3 голи та віддав 4 асисти. Його контракт з клубом розрахований до 2031 року.
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