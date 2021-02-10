"Мені сподобалося, як ми провели збір. Так, спочатку в Туреччині були дощі, які заважали нормально готуватися, але в цілому все нормально. Було багато тренувань, спарингів.

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Кожен спаринг в Туреччині ми грали в різному складі, використовували різні тактичні схеми. Були різні варіанти складів, тактик. Тепер є багато різних заготовок, будемо втілювати їх в життя.

У нас хороший діалог з тренером – де буду більше потрібен, там і зіграю. У нас хороша атмосфера в команді – всі дружні, всі спілкуємося. І не має значення кому скільки років і у кого який досвід. Сподіваємося, що покажемо себе на футбольному полі", – сказав Мілевський для офіційного сайту клубу.

Вже 13 лютого Минай прийматиме Зорю. Після 13-ти турів УПЛ закарпатці розташувались на 11-й сходинці.

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