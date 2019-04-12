toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЄВРОПИ АРСЕНАЛ - НАПОЛІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Мілевський розповів, кого підтримує на виборах Президента України

08:00 1849 Читать на русском
Мілевський розповів, кого підтримує на виборах Президента України
Артем Мілевський / Фото: Футбол 24

Екс-гравець збірної України Артем Мілевський бажає Зеленському удачі на виборах Президента України.

"Зараз в Україні вибори, скоро дебати на Олімпійському, наскільки я знаю. Юлія Володимирівна Тимошенко буде суддею. Але це взагалі, звичайно... Буде щось... Подивимося, чим це закінчиться.

Лозунги Зеленського, Порошенка, Ющенка та інших – Кристал розробив найоригінальнішу афішу матчу

Чи знайомий я з Зеленським? Звичайно. Я Вові бажаю удачі, це буде для багатьох грандіозна подія, якщо він стане Президентом України. Успіхів йому, здоров'я, всіх благ", – сказав Мілевський у програмі Hodasevich-LIVE.

НСК Олімпійський повідомив, що представники Зеленського і Порошенка надіслали запит щодо проведення дебатів

Раніше повідомлялося, що кандидати у Президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський можуть провести дебати перед другим туром виборів на київському НСК Олімпійський.

Теги
Світ НСК Олімпійський Артем Мілевський Артем Мілевський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
42
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук