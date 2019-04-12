Мілевський розповів, кого підтримує на виборах Президента України

Екс-гравець збірної України Артем Мілевський бажає Зеленському удачі на виборах Президента України.

"Зараз в Україні вибори, скоро дебати на Олімпійському, наскільки я знаю. Юлія Володимирівна Тимошенко буде суддею. Але це взагалі, звичайно... Буде щось... Подивимося, чим це закінчиться.

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Чи знайомий я з Зеленським? Звичайно. Я Вові бажаю удачі, це буде для багатьох грандіозна подія, якщо він стане Президентом України. Успіхів йому, здоров'я, всіх благ", – сказав Мілевський у програмі Hodasevich-LIVE.

НСК Олімпійський повідомив, що представники Зеленського і Порошенка надіслали запит щодо проведення дебатів

Раніше повідомлялося, що кандидати у Президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський можуть провести дебати перед другим туром виборів на київському НСК Олімпійський.