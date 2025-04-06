"Чому так "гружу" Ваната? Я просто хочу, щоб краще грав, поїхав у якийсь закордонний клуб. Хочу, щоб у нього все виходило, і він забив багато голів. Я не душу його", – сказав Мілевський для Telegram-каналу Футбольний сектор.

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Додамо, що між Артемом Мілевським та Владиславом Ванатом виник конфлікт через жарт нинішнього нападника "біло-синіх" про відстань від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до найближчого караоке-бару, яка дорівнює "мілі".

У поточному сезоні Ванат провів 35 матчів за клуб, забив 17 голів та віддав 5 асистів. Його контракт з Динамо розрахований до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість форварда у 11 мільйонів євро.

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