Колишній форвард Динамо Артем Мілевський прокоментував фото екс-голкіпера київського клубу Дениса Бойка зі співачкою Надією Дорофєєвою на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Дорофєєва виконала гімн України перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Відомий український футболіст Денис Бойко у своєму Instagram виклав фото зі співачкою на стадіоні, де проходив двобій.

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Екс-гравець Динамо Артем Мілевський різко відреагував на допис Бойка у своїх соцмережах.

"Поїхав джокер усіх обманювати. Уявляю, скільки було б хейту та коментарів, якби ми з Алієвим виставили фото з Вемблі.

Виїжджають просто всі кому не ліньки, б***. Ось цей Вася, б***ь, куди він поїхав, б***ь? Як він поїхав, б***ь? Поїхав джокер усіх дурити, всіх обманювати. Кому не ліньки – всі їздять. Ну це нормально, пацантре, б***ь? Ї***и просто. Сюр, б***ь", – сказав Мілевський у своєму Telegram-каналі.

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