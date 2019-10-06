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Мілевський п'ятою допоміг брестському Динамо здобути перемогу в чемпіонаті Білорусі

10:10 737 Читать на русском
Мілевський п'ятою допоміг брестському Динамо здобути перемогу в чемпіонаті Білорусі
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Команда екс-гравця збірної України Артема Мілевського продовжує тріумфальну ходу за чемпіонством – українець вкотре допоміг своїй команді.

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський, який сьогодні захищає кольори однойменного клубу з Бреста, асистував своєму партнеру по команді Павлу Савицькому.

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У матчі 24-го туру чемпіонату Білорусі проти Немана українець на 81-й хвилині ефектно відпасував п’ятою на партнера і білоруський півзахисник забив вирішальний гол у матчі. До слова, через чотири хвилини наш форвард отримав жовту картку.

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У старті Динамо вийшли також Олександр Нойок та Олексій Хобленко. Перший, як і Артем, провів повний матч, а Хобленко був замінений у другому таймі.

У турнірній таблиці команда українців продовжує утримувати лідерство, маючи 61 очко після 24-х зустрічей. На шість пунктів від Динамо відстає БАТЕ, однак у борисовців є гра у запасі. Наступний матч Динамо Брест проведе 20 жовтня проти Слуцька.

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Олексій Хобленко Олексій Хобленко Олександр Нойок Олександр Нойок Неман Відеоновини Динамо Брест Динамо Брест Світ Артем Мілевський Артем Мілевський БАТЕ БАТЕ
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