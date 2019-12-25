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Мілевський проти Києва – Динамо Брест проведе спаринг із рідним клубом ветерана

18:00 619 Читать на русском
Мілевський проти Києва – Динамо Брест проведе спаринг із рідним клубом ветерана
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський незабаром отримає нагоду зіграти проти рідної команди – київського Динамо. Нинішній клуб українця – Динамо Брест – домовився про контрольний поєдинок із київськими одноклубниками.

Чемпіони Білорусі визначилися із планами на перший тренувальний збір, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Динамо Брест готуватиметься до сезону-2020 у турецькому Белеку з 20 січня до 3 лютого. Клуб Мілевського запланував на цей період 4 спаринги. Суперниками білорусів стануть Маріуполь, Слован Братислава, Крилья Совєтов, а також київське Динамо. Із "біло-синіми" Брест зіграє 27 січня.

Відзначимо, що Артем Мілевський є вихованцем Динамо Київ і провів у складі українського гранда 11 сезонів. У Бресті ж 34-річний форвард відіграв уже 3 сезони.

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