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Мілевський просто веде такий веселий інстаграм, – хавбек Динамо Брест Кисляк

13 грудня 23:32 137 Читать на русском
Мілевський просто веде такий веселий інстаграм, – хавбек Динамо Брест Кисляк
Артем Мілевський / фото із соцмереж

Півзахисник брестського Динамо Сергій Кисляк поділився думкою про українського нападника команди Артема Мілевського.

"Чи згадує про Київ? Ні, в цьому плані у нього без ностальгії. Відмовчується. Якщо тільки ми щось запитаємо, мовляв, як там у вас було, то відповість. Насправді Артем дуже скромний, справедливий і добрий чоловік. Просто веде такий веселий інстаграм.

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Ті ж сльози після матчу з Вітебськом. Хоча, зізнаюся, коли я біг до хлопців з трибуни, сам мало не розплакався. Було дуже приємно. Весь цей рік ми пройшли одним кістяком і все-таки досягли того, до чого прагнули. І ось я вибігаю, дивлюся на Милю – а він весь у сльозах", – сказав Кисляк в інтерв'ю журналу Прессбол.

Нагадаємо, Мілевський разом із Динамо Брест став чемпіоном Білорусі-2019, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ. 34-річний форвард зіграв 26 матчів і забив 4 голи.

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Теги
Українці за кордоном Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Сергій Кисляк Сергій Кисляк Білорусь Динамо Брест Динамо Брест
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