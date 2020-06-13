Колишній форвард Динамо Артем Мілевський розповів про конфлікт з Олександром Алієвим, який виник під час гри в карти.

"Сидимо на зборах у Португалії, останній день. День приїзду і день від'їзду ніхто не відміняв. Граємо в карти. Валентин Белькевич, царство йому небесне, тоді ще був у Динамо, і Макс Шацьких. І ось граємо ми пара на пару. Зрозуміло, відкрили "Сан Мігель"...

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І вони нас "прасують" жорстко. Ми тоді грали не на гроші, а на віджимання. І ми вже раз сто віджалися. Сидимо, один на одного вже гаркаємо. Програємо знову, слово за слово, встаємо – і б'ємо один одного по бороді. Хлопці нас розбороняють: "Кенти, ви що робите?". Ми такі – ну добре, кент. Руки потиснули, знову сіли, зараз, думаємо, порвемо їх. Так жодного разу і не виграли.

Закінчилися карти, до нас прийшли масажисти і начальник команди. Все дійшло до того, що кент почав хапатися за ніж. Був серйозний конфлікт, і слава Богу, що не дійшло до різанини", – сказав Мілевський під час стриму на власному YouTube-каналі "Міля".

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