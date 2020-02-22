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Мілевський: Приходжу на яхту до Тудора о 9:30, а він замовляє кожному два по сто віскі

14:44 629 Читать на русском
Мілевський: Приходжу на яхту до Тудора о 9:30, а він замовляє кожному два по сто віскі
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард київського Динамо Артем Мілевський пригадав, як відпочивав з колишнім тренером Хайдука Ігором Тудором.

"В один прекрасний день у червні Тудор каже мені: "Міля, я вже не тренер команди, буду йти. У мене є яхта в Хорватії, поїхали покатаємось". Класна була доба. Він мені сказав, що зустрічаємося о 9:30 на пірсі. Я кажу, що питань немає. Запитав, може, взяти щось потрібно? Тудор каже: "Нічого не бери".

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У підсумку приходжу на цей пірс. Там сидить він і ще один тренер. Його помічник. Думав, будемо замовляти каву, а Тудор замовляє кожному два по сто віскі. Це о 9:30 ранку. Як за такого тренера не грати? Як за такого тренера не випити! Насправді було круто. Поплавали по островах, повернулися пізно", – розказав Мілевський на своєму YouTube-каналі "Міля".

Нагадаємо, Артем захищав кольори хорватського Хайдука у 2014–2015 рр. Ігор Тудор очолював сплітський клуб з 2013 по 2015 рр.

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