"Тимощук – це просто х*й. Мені про нього нічого не сказати. Я з ним ніколи майже не спілкувався, коли навіть у збірній був.

«Ми це обіщане, цикліве опудало на частини розірвемо!»: Алієв застеріг Тимощука від повернення в Україну

Він постійно спілкувався з Левченком та іншими хлопцями, але не зі мною та Алієвим. Виявилося, чуйка нас не підвела.

Як Тимощук поводився у збірній? Став із собою, типу він "дуже хороший футболіст". Але я його близько до себе ніколи не підпускав. Я думаю, Тимощук вже ніколи не повернеться в Україну. Аліїч йому точно впизд*рить боковий", – сказав Мілевський у коментарі Спорт-Експресу .

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ.