Колишній форвард Динамо Артем Мілевський згадав свій легендарний гол у ворота Барселони у 2009 році.

– Скільки голів ти забив головою? Три точно: Таврії, Літексу болгарському...

– Ого, ви підняли архіви. Ще був один Таврії та один Іллічівцю.

– А Барселоні?

– Так, Барселоні. Віктору Вальдесу, там ще Шева сперечався. Коли я забив, то він пішов після гри дивитися повтор, щоб знати хто забив. Я кажу: "Заспокойся, там же дотик був". А він перепитує: "Так? Хіба? Точно-точно?".

– Він подавав чи прострілював?

– Ну там був простріл такий сильний.

– Але ти увірвався і Вальдеса збив з пантелику.

– Трішки так, – пригадав Артем Мілевський в програмі Футбольний диван на Youtube.

Нагадаємо, що в сезоні ЛЧ 2009/10 на стадії групового етапу Динамо вдома поступилося Барселоні з рахунком 1:2. Мілевський відкрив рахунок вже на другій хвилині матчу, але каталонці зробили камбек завдяки голам Хаві та Мессі.

