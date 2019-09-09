toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЛИТВА - УКРАЇНА ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мілевський пояснив, чому прагнув повернутись в чемпіонат Білорусі

06:30 623 Читать на русском
Мілевський пояснив, чому прагнув повернутись в чемпіонат Білорусі
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо Брест

Український форвард Динамо Брест Артем Мілевський зізнався, що здійснив мрію свого батька.

"Повернення в чемпіонат Білорусі – це дуже важливо для мене. Мій тато мріяв, щоб я грав тут. І я дуже хотів тут одного разу пограти.

Мілевський: Ми приїжджали на тренування Динамо після дискотеки і возили там усіх, вони були просто трупами

Я все одно з Мінська. Це було для мене завжди цікаво. Це грандіозна подія останніх років для мене", – сказав Мілевський в програмі AUTO ГОЛ!.

Нагадаємо, 34-річний форвард повернувся в Динамо Брест взимку. Раніше він був змушений покинути клуб через конфлікт з головним тренером.

В поточному сезоні чемпіонату Білорусі Міля провів 19 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

Мілевський, Коноплянка та Федецький грають за борщ, вино і футболку Мессі: Минай у "мріях" Михайла Кополовця

blog_ava
Головні новини 8 вересня: Іспанія та Італія майже на Євро-2020, Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку
07:00
279
Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Білорусь Динамо Брест Динамо Брест
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
25
хв
Металіст 1925
19:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук