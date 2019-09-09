Мілевський пояснив, чому прагнув повернутись в чемпіонат Білорусі

Український форвард Динамо Брест Артем Мілевський зізнався, що здійснив мрію свого батька.

"Повернення в чемпіонат Білорусі – це дуже важливо для мене. Мій тато мріяв, щоб я грав тут. І я дуже хотів тут одного разу пограти.

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Я все одно з Мінська. Це було для мене завжди цікаво. Це грандіозна подія останніх років для мене", – сказав Мілевський в програмі AUTO ГОЛ!.

Нагадаємо, 34-річний форвард повернувся в Динамо Брест взимку. Раніше він був змушений покинути клуб через конфлікт з головним тренером.

В поточному сезоні чемпіонату Білорусі Міля провів 19 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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