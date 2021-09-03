Артем Мілевський знову приміряв форму Динамо, відповідну світлину опублікував агент футбліста Олександр Панков в Instagram.

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Світлина була зроблена на стадіоні Динамо імені Лобановського. Схоже, що це буде рекламне відео або черговий ролик для Youtube-каналу 36-річного Артема, який за чутками вирішив зав'язати із професіональним футболом.

Нагадаємо, Мілевський перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках.