Мілевський повернувся на стадіон Динамо у формі київського клубу
06:30 - Читать на русском
Скандальний екс-форвард збірної України Артем Мілевський знову в об'єктиві фотокамер.
Артем Мілевський знову приміряв форму Динамо, відповідну світлину опублікував агент футбліста Олександр Панков в Instagram.
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Світлина була зроблена на стадіоні Динамо імені Лобановського. Схоже, що це буде рекламне відео або черговий ролик для Youtube-каналу 36-річного Артема, який за чутками вирішив зав'язати із професіональним футболом.
Нагадаємо, Мілевський перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках.
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