Колишній форвард Динамо Артем Мілевський нарешті вийшов на зв'язок після тривалої відсутності. Це сталося перед матчем УПЛ Динамо – Шахтар.

Артем Мілевський, який нині проходить курс реабілітації та лікування від алкогольної залежності, 3-го листопада вперше з'явився в мережі після довгої відсутності. Екс-нападник Динамо і збірної України опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram пост на підтримку киян.

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Артем репостнув своє старе фото у формі київської команди, підписавши його: "Let`s go Kyiv", тобто "Вперед Київ".

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Згодом його поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Рятувати екс-зірку збірної України зібралась зіркова компанія (Євген Селезньов, Олександр Алієв, Ігор Суркіс та інші), однак Мілевський не хотів йти на контакт і ігнорував всі спроби йому допомогти. Зрештою скандального екс-форварда вдалось ушпиталити – повідомлялось, що Артем навіть був у комі. Витрати на лікування взяв на себе власник Динамо Ігор Суркіс.

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