Нападник Миная Артем Мілевський змушений відмовлятися від деяких радощів у свій день народження.

Ветеран зробив публікацію в Instagram з нагоди свого 36-річчя.

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"Нічого нового! Два тренування і початок зборів у цей день. Лише цифри змінюються", – написав Мілевський. Легенда Шахтаря Даріо Срна вирішив підтримати нападника, з яким не раз боровся на футбольному полі: "Вітаю з днем народження, друже. Скоро побачимось".

Додамо, що Мілевський у грудні повернувся до України, підписавши з Минаєм контракт на 1,5 року.

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