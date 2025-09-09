Екс-форвард збірної України Артем Мілевський зіставив сучасне покоління футболістів із тим, у якому виступав сам під час своєї кар’єри.

– Подейкують, що сучасному футболу не вистачає характерів, харизматичних лідерів.

– Повністю згоден. Раніше навіть в УПЛ кого не назвеш – в Дніпрі Коноплянка, Селезньов, Ротань, Зозуля, Русол; в Металісті Рикун, Девіч, Шелаєв, Слюсар, Березовчук, той бідолага Ганцарчик; в Динамо Гусєв, Шовковський, Мілевський, Алієв, Несмачний. Зараз – ну хто? Ярмоленко залишився.

Те саме – чемпіонат Італії: Зеєдорф, Пірло, Кака, Дзанетті, Камбіассо, Гаттузо. В Англії теж: Ширер, ван Персі, Анрі, Тевес, Роналду, Руні.

– Більш ніжний футбол став, виходить?

– Та не те, що більш ніжний… Я не можу ось так усіх імен назвати, щоб були такі "глиби".

– Але, можливо, стали зараз професійніші?

– А толку? Добре, вони професійніші, дисциплінованіші, не випивають, грають у Counter-Strike. Ну от вони поїхали на молодіжний чемпіонат Європи, приїхали назад – і що? За того хочуть стільки-то грошей, за того – стільки-то.

От вони поїхали – ну і хто зараз за них що захоче? Що зараз потрібно Ванату, щоб його хтось купив? Виходити в Лігу чемпіонів, хоч кудись виходити, щоб на нього дивилися (інтерв’ю записувалося ще до переходу Владислава в Жирону – прим.).

Що, він в УПЛ гратиме з афішею Динамо Київ – Кудрівка, б***ь? Полтаві забиватиме. Кому це цікаво? – сказав Мілевський у ефірі програми Футбольний диван.

