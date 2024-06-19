"Ситуація трохи схожа на на ЧС-2006, коли збірна України програла іспанцям (0:4) у стартовому матчі, але потім перемогла Саудівську Аравію (4:0), Туніс (1:0) і вийшла з групи, але відмінність у тому, що в нас залишалися ігри з менш статусними суперниками. Що стосується матчу з іспанцями, то я тоді був наймолодшим у команді і з мене "хабарі гладенькі". Найбільше критики дісталося на адресу наших ветеранів: Шеви, СаШо, Ворони.

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Наші дідусі після матчу з Іспанією зібралися за вечерею за келихом вина і серйозно між собою поговорили по-чоловічому. Андрій Шевченко тоді сказав: "Так, Іспанія сильніша за нас. Але цей матч уже потрібно забути! Ми повинні вийти з групи". Після цієї розмови ми рознесли Саудівську Аравію, обіграли Туніс і вийшли з групи. І вболівальники одразу змінили гнів на милість. Тому, сподіваюсь, нинішня збірна України повторить наш шлях", – сказав Мілевський у інтерв'ю для Sport-express.ua.

Нагадаємо, що окрім Румунії суперниками України в групі E є Словаччина та Бельгія. Поєдинок зі словаками відбудеться 21 червня (початок о 16:00), а з бельгійцями – 26 червня (початок о 19:00).

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