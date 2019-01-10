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Мілевський покинув Кішварду – українець повернеться в Динамо Брест

12:05 236 Читать на русском
Мілевський покинув Кішварду – українець повернеться в Динамо Брест
Артем Мілевський / Фото ФК Кішварда

Колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський більше не є гравцем угорської Кішварди.

Артем Мілевський покинув угорську Кішварду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Форвард звернувся з проханням до керівництва розірвати контракт достроково (угода діяла до завершення сезону) – боси Кішварди погодились.

"Як би ми не жаліли в цій ситуації, що склалася, ми вирішили піти назустріч Артему Мілевському. 33-річний нападник в даний час готується до відновлення сезону в своєму колишньому клубі Динамо Брест. Ми дякуємо Артему за місяці, які провели разом, і бажаємо великих успіхів у подальшому житті", – сказав Аттіла Ревеш, спортивний директор Кішварди.

Нагадаємо, Мілевський перейшов в угорський клуб в серпні. За цей час 5 разів з'являвся на полі, та встиг відзначитись двома асистами.

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