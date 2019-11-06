Мілевський покараний за демонстрацію телефона арбітру – форвард показував повтор епізоду під час матчу

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський отримав покарання за свої дії в матчі 27-го туру чемпіонату Білорусі.

Мілевський оштрафований на 637,5 білоруських рублів – близько 7 700 гривень за нинішнім курсом. Артем отримав штраф за порушення статті 100 ДК АБФФ – інші порушення.

Мілевський закликав арбітра призначити пенальті, показавши відео на телефоні – курйозний VAR по-білоруськи

Нагадаємо, в матчі проти солігорського Шахтаря арбітр не призначив очевидний пенальті у ворота "гірників". Гравці Динамо намагались переконати суддю назначити 11-метровий удар за допомогою відеоповтора на телефоні.

До слова, Мілевський провів 35 матчів у складі Динамо Брест у поточному сезоні, відзначившись 3 голами та 9 асистами.

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