"Не хочу і не люблю тренувати. Дивлюся на тренерів – і мені їх шкода. Мені це нецікаво.

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Мені цікаво знайти якогось нападника, схожого на мене, і привести його в Динамо, щоб у нього вийшло. Цікавіше працювати саме з нападниками в структурі", – сказав Мілевський в ефірі свого TikTok-каналу.

Нагадаємо, Артем Мілевський виступав за київське Динамо у 2002-2013 рр. Крім "біло-синіх" колишній форвард грав за команди з Угорщини, Румунії, Хорватії, Туреччини, Білорусі та Росії. У 2021 році екс-гравець збірної України завершив кар'єру футболіста.

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