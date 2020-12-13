"Чи потисну руку Денису Бойку? У 2020 році все можливо.

Мілевський назвав свого фаворита на посаду головного тренера збірної України після відходу з неї Шевченка

Втомився вже про це говорити, не буду розповідати ніякі історії. Такий рік, що я не хочу нікому нічого зараз говорити. Нехай Денис і його сім'я будуть живі і здорові, нехай все добре буде у його дітей. Не хочу далі це продовжувати", – сказав Мілевський для YouTube-каналу Sport Arena.

Нагадаємо, Артем часто негативно відгукувався про Бойка, через історію з грою в карти, де нібито голкіпер намагався мухлювати і був впійманий на цьому.

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