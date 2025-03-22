"Ванат у порожні ворота забив, і вже почали: зірка, герой. Це все, звичайно, добре, все це чудово. Збірна України порадувала як ніколи. Був дуже задоволений. Особливо Зіна справа у захисті – це взагалі ноу-хау. Класно, 3:1 рахунок", – сказав Мілевський у своєму Telegram-каналі.

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Зазначимо, Ванат забив переможний м'яч у ворота Бельгії, замкнувши простріл Циганкова. Крапку ж у грі поставив Ілля Забарний, зробивши рахунок 3:1.

Нагадаємо, між Мілевським та Ванатом розгорівся конфлікт. Все через невинний жарт Владислава щодо відстані від стадіону Динамо імені Валерія Лобановського до найближчого караоке-бару, яка дорівнює "мілі". Легенда киян взявся знищувати нападника, забуваючи, як свого часу зневажливо приходив на зустріч до тренера Динамо Олега Блохіна в халаті й передавав фамільярні "привіти" Юрію Сьоміну.

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