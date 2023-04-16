Артем Мілевський навіть у великі свята змушений відбиватися від атак хейтерів.

Колишній нападник Динамо і збірної України яскраво анонсував Великдень. "З прийдешнім, Україно", – написав Міля, тримаючи крашанки.

Мілевський заінтригував черговим філософським постом, згадавши про Україну

Втім, далеко не всі підписники оцінили пориви Артема. Один написав: "Весна прийшла, Міля прилетів". 38-річний екс-форвард різко відповів: "Куди б*я прилетів. Це ви всі на*ер уї*али клоуни, я тут з 24-го і до переможного".

До слова, Мілевський оголосив про завершення кар'єри футболіста у серпні 2021 року. Його останнім клубом був Минай.