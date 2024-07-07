Раніше Мілевський розповів, як після матчу з Челсі Сергій Рибалка у літаку виграв пристойну суму грошей у президента Динамо Ігоря Суркіса.

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Сьогодні Мілевський перепросив за свої слова у коментарі для Sport-express.ua: "Історія Ігоря Михайловича з Рибалкою виявилася дурним жартом, який мені розповіли. Я був неправий, що не перевірив інформацію. Дорогенький Ігорю Михайловичу, тисячу вибачень! Люблю вас за все, що ви зробили для мене зі своїм братом. До зустрічі".

До слова, Артем грав за Динамо з 2003 по 2013 рік, де зіграв 276 матчів, в яких відзначився 88 голами і 54 асистами. За національну збірну України він провів 50 поєдинків, забив вісім м’ячів та віддав чотири результативні передачі.

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