"Хороші емоції. Радий дуже повернутися, знову виступати в УПЛ. Звичайно, результат не такий, як ми очікували. Розбирали гру суперника, нам вказували, як вони будуть грати. Але пропустили два швидких голи в контратаках. Потім відразу забили в другому таймі, наче все стало налагоджуватися, з'явилися підходи, моменти. Результат не дуже. Готуємося до Олександрії. Хотілося б, щоб дебют вийшов кращим.

Невдале повернення Мілевського в Україну у відеоогляді матчу Минай – Львів – 1:2

У мене взагалі перший раз таке на пам'яті, що УПЛ починається в середині лютого. Завжди було на початку березня. Умови так собі, на трієчку або два з плюсом. Але поле було однаковим і для Львова, і для Миная. Суперник за рахунок двох швидких голів дограв до перемоги. Але у нас були моменти у другому таймі. Повинні були як мінімум не програвати.

Міг зіграти більше, відмінно себе відчував. Але не мені вирішувати, скільки мені відводиться часу на футбольному полі. Будемо сподіватися, що далі – більше, будемо набирати очки. Всі команди йдуть поруч, буде цікаво.

Здалось, що я не хотів покидати поле? Я відчував, що у нас почало виходити, Шиндер забив, рахунок 1:2, у нас моменти, тиск. Упевнений, що я б ще допоміг, але вирішувати не мені", – поділився Мілевський у програмі Тур Online.

Львів втримав важку перемогу над Минаєм – Мілевський дебютував за "лисів" в УПЛ, але не забив