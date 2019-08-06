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Мілевський оцінив рівень УПЛ: Я деякі матчі не можу додивитися до кінця

17:34 458 Читать на русском
Мілевський оцінив рівень УПЛ: Я деякі матчі не можу додивитися до кінця
Артем Мілевський / Фото ФКДБ

Нападник Динамо Брест розповів про своє ставлення до чемпіонату України.

Після відходу з київського Динамо у 2013 році форвард виступає виключно за кордоном.

Мілевський: Ми приїжджали на тренування Динамо після дискотеки і возили там усіх, вони були просто трупами

"Напевно, буду повертатися в Україну. Хоча не знаю. Подивимося. Тренувати поки не планую. Якщо чесно, я деякі матчі до кінця додивитися не можу. Я краще вночі хокей подивлюся – NHL. Або NBA. Таке шоу, діджеї на трибунах, зірки, всі в напрузі", – сказав Мілевський в інтерв'ю onliner.

Нагадаємо, 34-річний форвард є чотириразовим чемпіоном України. Усі титули він здобув разом з київським Динамо.

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Мілевський: Ми приїжджали на тренування Динамо після дискотеки і возили там усіх, вони були просто трупами
12:08
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Динамо Динамо УПЛ Артем Мілевський Артем Мілевський Динамо Брест Динамо Брест
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