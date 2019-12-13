Мілевський оцінив можливість повернення в Динамо

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський не проти ще раз приміряти футболку київського клубу.

"Повернення в Динамо? Це тільки розмови та чутки, незважаючи на те, що цього хочуть вболівальники і я сам", – сказав Мілевський в ефірі Футбол 1 перед матчем "біло-синіх" проти Лугано.

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Нагадаємо, 34-річний форвард нещодавно став чемпіоном Білорусі у складі брестського Динамо.

Артем захищав кольори київського Динамо з 2002-го до 2013 року. Також Мілевський провів 50 поєдинків за збірну України, в яких відзначився 8-ма голами.

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