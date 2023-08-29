Уболівальники Динамо передали через Мілевського подарунок для Олега Гусєва. Це картина із зображенням легенди "біло-синіх" у ігровій формі київського клубу.

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"Анатолійовичу, братва передала. Успіхів з турками. Я передам Олегу Гусєву", – написав Мілевський в Instagram.

Асистент Мірчі Луческу швидко відреагував, у коментарях подякувавши за презент.

Нагадаємо, матч-відповідь Бешикташ – Динамо відбудеться 31 серпня у Стамбулі. Перший поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги конференцій завершився поразкою киян з рахунком 2:3. Вирішальний гол "біло-сині" пропустили вже у компенсований час. Щоб таки зіграти восени у єврокубках, Динамо потрібно перемагати у Стамбулі.

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